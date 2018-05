ASTI – Era intervenuto per difendere la moglie dai banditi e quelli gli spararono al petto. E’ morto così Manuel Bacco, tabaccaio astigiano di 37 anni: era il 19 dicembre 2014. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A distanza di oltre tre anni i presunti rapinatori sono finiti in manette: i carabinieri hanno in queste ore eseguito cinque misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Dovranno ora rispondere di omicidio, rapina, detenzione e porto illegale di armi.

Le indagini sull’efferato omicidio del 37enne sono state coordinate dal pm Laura Deodato. Secondo gli inquirenti, la rapina al tabaccaio di corso Alba doveva essere la prima di una lunga serie. La banda puntava all’incasso della giornata. Ma qualcosa andò storto quando la moglie della vittima venne strattonata dai malviventi. Un gesto che causò la reazione del tabaccaio, freddato poi da alcuni colpi di pistola esplosi a bruciapelo.

Il delitto sconvolse l’intera Asti, che proclamò il lutto cittadino in occasione dei funerali di Manuel Bacco.