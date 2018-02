FELTRE – Si è spento a soli 40 anni Manuel Biglia, noto chef del ristorante La Casona di Feltre. Padre premuroso ed eccellente professionista della ristorazione, Manuel Biglia ha lottato duramente per due lunghi anni contro un male incurabile.

Dopo il diploma all’Istituto alberghiero di Longarone, ha cominciato a girare il mondo per inseguire la sua passione: la cucina. Rientrato in Italia ha lavorato per diversi ristoranti sia nella provincia di Feltre che di Treviso. Fino all’incontro con Alfonso Villani, storico proprietario del ristorante La Casona che nel 2005 gli affidò la guida della sua cucina. Poi dopo una parentesi professionale condotta in altri lidi ecco il ritorno nel ristorante in zona Boscariz dove dal 2010 era diventato lo chef.

Lo staff del locale, colpito dal grave lutto lo ha salutato commosso: “Oltre ad essere un collega era anche un amico. Quando passi 10 ore insieme, compresi Natale e Pasqua, crei un legame forte, che va oltre ad un semplice rapporto di lavoro. Inoltre noi lo conoscevamo anche da prima, era di casa come tutta la sua famiglia; nostra madre lo considerava come un altro figlio”.

“In cucina – raccontano – aveva costruito una vera squadra composta tutta da persone giovani. Dava tanto, aveva creatività, curava i dettagli e gli piaceva tenere se stesso e tutti i collaboratori aggiornati sulle ultime novità. Anche quando la malattia lo aveva fiaccato nelle energie, quando poteva passava a trovarci e dispensava consigli utili. Anche se non c’è più il ricordo ci sarà sempre”.

I funerali si terranno martedì alle 16 nella chiesa di Pedavena, dove Manuel Biglia viveva.