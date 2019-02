ROMA – Manuel Bortuzzo presenta “un buono stato di coscienza una volta sospesa l’anestesia” ma “non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori”. A fare il punto sulle condizioni di salute del 19enne nuotatore ferito da un colpo di pistola in piazza Eschilo, nel quartiere Axa di Roma, vittima di uno scambio di persona nella notte tra sabato e domenica, è Alberto Delitala, il direttore dipartimento Neuroscienze dell’Ospedale San Camillo di Roma, dove il giovane è ricoverato.

“I colleghi della rianimazione – ha spiegato stamani in conferenza stampa – hanno appena effettuato una finestra anestesiologica, con cui è stata valutato lo stato di coscienza del paziente una volta sospesa l’anestesia, e che è risultato essere buono: ha dimostrato di entrare in contatto con l’ambiente. E questa è una buona notizia”.

Per quanto riguarda la funzionalità del midollo, ha proseguito Delitala, “non ci sono novità. Non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori. In giornata verrà eseguita una risonanza magnetica e sono in corso i potenziali evocati, che ci daranno un’indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l’impulso nervoso”.

Il ragazzo è stato raggiunto da colpo di pistola ad un fianco durante una rissa tra due gruppi di persone alla quale risulterebbe estraneo. Il proiettile vagante lo ha ferito, raggiungendolo all’undicesima vertebra, provocandogli una lesione vertebrale. Sulla vicenda, oltre ai poliziotti di Ostia, indagano anche gli uomini della Squadra Mobile di Roma, gli agenti della Scientifica e quelli della Digos. Al momento le indagini avrebbero condotto le forze dell’ordine ad identificare due persone, entrambe residenti ad Acilia, che al momento risultano irreperibili.