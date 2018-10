ORISTANO – Quattro giovani sono stati fermati per l’omicidio di Manuel Cadeddu, il ragazzo di 18 anno scomparso da Macomer, in provincia di Nuoro, lo scorso 11 settembre. Dopo la notizia, non confermata, del ritrovamento di un cadavere nel lago Omodeo, le autorità ipotizzano che i fermati abbiano ucciso il giovane e poi si siano liberati del cadavere.

Cadeddu risulta scomparso dallo scorso 11 settembre e nel primo pomeriggio del 10 ottobre è arrivata la notizia del ritrovamento di un cadavere nel lago Omodeo, che si trova vicino a Oristano.

Le autorità non hanno confermato il ritrovamento, ma i carabinieri hanno portato in caserma 4 giovani, 2 minorenni, una ragazza e uno straniero, con l’accusa di omicidio. Intanto le ricerche proseguono e le forze dell’ordine le hanno concentrate proprio nelle acque del lago.