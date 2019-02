ROMA – Manuel Mateo Bortuzzo non tornerà a camminare. L’annuncio che si temeva è arrivato oggi, martedì 5 febbraio. “C’è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe”, ha detto il professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di neuroscienze dell’ospedale San Camillo di Roma. “La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile” ha chiarito.

“Nonostante la decompressione del midollo, eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce. Abbiamo fatto una valutazione con i potenziali evocati, ossia uno studio bioelettrico della conducibilità midollare e c’è una lesione midollare completa” ha spiegato il professor Delitala. “Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi lo riterranno fuori pericolo e lo avvieranno a uno svezzamento dal respiratore imposteremo un trasferimento in un centro di riabilitazione per consentire al paziente di riprendere una vita anche in presenza di una lesione midollare”.

Manuel presenterebbe una “completa immobilità degli arti inferiori”. La famiglia del ragazzo, riferiscono i medici, è già al corrente “Il padre è stato informato fin dal primo momento del forte rischio che il midollo potesse essere danneggiato” ha aggiunto Delitala.

Bortuzzo è rimasto ferito da alcuni colpi di pistola esplosi sabato sera davanti ad un pub in piazza Eschilo, nel quartiere Axa, a Roma. Era con una amica quando due persone a bordo di uno scooter hanno fatto fuoco. Con ogni probabilità volevano colpire qualcun altro, forse qualcuno coinvolto in una rissa avvenuta nello stesso pub poco prima, tanto che quando hanno agito la polizia era sul posto. Ma la presenza degli agenti non ha fermato i colpi, che hanno ferito gravemente Bortuzzo.

Il giovane nuotatore, 19 anni, di Treviso, è stato subito ricoverato in ospedale e sottoposto a due delicati interventi chirurgici, ma le pallottole hanno leso il midollo spinale. La prognosi è rimasta riservata per due giorni, oggi le parole dei medici hanno spazzato via le speranze della famiglia Bortuzzo.

Martina, la ragazza con cui Manuel si trovava sabato sera, è stata ascoltata più volte dagli investigatori. Attraverso il suo racconto gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di acquisire dettagli utili per risalire ai due uomini a bordo dello scooter da cui sono stati esplosi i colpi di pistola. Al momento lo scambio di persona rimane l’ipotesi più accreditata. Non sarebbero infatti emerse liti o attriti avuti recentemente dal ragazzo.