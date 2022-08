Da circa due giorni non si avevano più notizie di lui: è stato trovato senza vita il corpo di Manuel Spagnolo, il ragazzo di 21 anni sparito nella notte tra il 10 e l’11 agosto a Salemi, in provincia di Trapani. Il corpo era nei pressi di un casolare abbandonato in contrada Gessi. A trovarlo è stato un volontario del gruppo di Protezione civile comunale di Gibellina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Manuel Spagnolo, l’appello del sindaco

Da circa due giorni la prefettura di Trapani aveva attivato il piano per le persone scomparse. Anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e molti amici del ragazzo avevano lanciato appelli per le ricerche attraverso le pagina Facebook.

Al momento della scomparsa Manuel indossava un cappellino nero della Nike, una maglietta bianca dell’Adidas e un pantaloncino nero della stessa marca, ai piedi un paio di infradito.

Poi il tragico epilogo: dalle primissime analisi del corpo e della scena del ritrovamento, tutto lascerebbe pensare ad un gesto volontario.