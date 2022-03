Manuela Fabiani è scomparsa, il papà: “Abbiamo paura che abbia commesso un gesto estremo”

Manuela Fabiani è andata via di casa nella notte tra lunedì e martedì e non si è più vista. Prima di andare via, ha messo il suo orsacchiotto gigante sotto le coperte per simulare la sua presenza. Il papà, Eugenio Fabiani, ha raccontato il dramma che sta attraverso la sua famiglia nel corso di una intervista rilasciata Marco Cusumano per “il Messaggero”: “Abbiamo paura che abbia commesso un gesto estremo“.

La ragazza si era lasciata da poco con il suo fidanzato dopo 4 anni d’amore e faticava a riprendersi da questa brutta batosta. La famiglia Fabiani vive in una casa sull’Appia, a pochi chilometri da Pontinia, in provincia di Latina.

Manuela Fabiani è scomparsa, il papà è l’ultima persona che l’ha vista

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal papà di Manuela Fabiani al Messaggero.

«Vado a letto tardi – racconta Eugenio Fabiani, ingegnere elettronico e insegnante in una scuola di Latina – e passo sempre davanti alla sua stanza. Alle 6,30 mi sono alzato e non c’era più, ho trovato il suo pupazzo in una posizione strana, sotto alle coperte, come se avesse voluto simulare la sua presenza. Ultimamente si è lasciata con il fidanzato, sta soffrendo molto e noi siamo preoccupati per questa fuga improvvisa.

E’ uscita senza documenti – racconta – senza soldi, ha soltanto il telefono ma non il caricatore. Infatti adesso il cellulare risulta spento. Negli ultimi due giorni – spiega il papà – era particolarmente giù di morale e non si era cambiata, indossava i leggins neri e la felpa del cantante Ultimo, probabilmente sono questi i vestiti con cui è uscita, non sappiamo se ha preso un giubbotto, stiamo cercando di vedere cosa manca…».

Il papà di Manuela Fabiani: “Sta passando un momento difficile dopo la fine della sua relazione sentimentale”

«Manuela sta attraversando un periodo difficile – spiega il papà a Il Messaggero – pochi giorni fa è finita la relazione con il suo ragazzo, un rapporto forte per il quale lei ha sofferto tanto. Un legame quasi di dipendenza da lui, dice che non può stare senza… Ultimamente Manuela scoppiava a piangere improvvisamente, sicuramente sta vivendo una difficoltà enorme e noi facciamo il massimo per aiutarla. Era già andata da due psicologi, ma poi non si trovava bene e ha voluto cambiare, ora aveva iniziato con un’altra psicologa, proprio oggi (ieri, ndr) aveva appuntamento con lei, ma è sparita così, senza una parola. Il pensiero di un gesto estremo vorrei togliermelo dalla testa, ma purtroppo non è facile e questa paura c’è».

«Aspettiamo segnalazioni attendibili. Siamo nell’angoscia – spiega il papà di Manuela – e ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando nella ricerca di mia figlia, non possiamo fare altro».