Manzano (Udine), perde il controllo della moto e finisce contro un palo: morto 48enne

E’ morto il motociclista 48enne che nella serata di domenica, 6 novembre, con la sua moto è finito contro un palo a Manzano, in provincia di Udine. Il 48enne è morto dopo alcune ore di agonia.

La prima ricostruzione

L’uomo in via del Cristo per ragioni non ancora accertate ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari accorsi immediatamente sul posto, con una ambulanza e anche con un elicottero per il volo notturno. Stabilizzato sul posto, il centauro è stato poi ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericoria. Successivamente trasferito in sala operatoria, è spirato poco dopo. I Carabinieri, che hanno svolto i rilievi sull’incidente, hanno escluso responsabilità di terzi: l’uscita di strada è stata autonoma.