Mappano (Torino), frontale tra due auto in via Margherita Hack: un morto e un ferito (foto Ansa)

A Mappano in provincia di Torino, una Fiat Punto si è scontrata contro una Fiat 16 in via Margherita Hack. Il bilancio è tragico: un morto e due feriti.

Mappano (Torino), frontale tra due auto: un morto e due feriti

Si è trattato di un frontale fra due automobili. Il conducente della Fiat Punto è deceduto. A bordo della 16 viaggiavano marito e moglie, che hanno riportato delle lesioni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in elisoccorso.

L’incidente è avvenuto in via Margherita Hack nelle immediate vicinanze di via Galileo Galilei per cause ancora in accertamento.

Strada chiusa al traffico

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Leinì, gli agenti della polizia municipale di Mappano per i rilievi, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con ambulanze ed elisoccorso. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine.