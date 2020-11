Maradona, Laura Pausini: “Fa più notizia la morte di un uomo poco apprezzabile che la violenza sulle donne”.

Laura Pausini controcorrente sulla morte di Diego Armando Maradona. La cantante infatti ha sottolineato come la scomparsa dell’ex campione argentino abbia completamente oscurato la giornata contro la violenza sulle donne.

La notizia della morte di Maradona ha scosso il mondo. Una notizia che in pochi istanti ha preso il sopravvento su tutto il resto. A dire la sua sull’accaduto è stata anche Laura Pausini. La cantante proprio ieri, 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne ha speso importanti parole per sensibilizzare il web sull’argomento. Ma quando la notizia della morte di Maradona è passata in primo piano, l’artista ha voluto dire la sua attraverso i social.

“In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Il web si divide sul pensiero della Pausini

Le sue parole tuttavia sono finite al centro della bufera. Mentre in molti hanno attaccato duramente la cantante tanti altri hanno preso le sue parti, condividendo a pieno il suo pensiero. C’è chi però, come Fiorella Mannoia, ha criticato la scelta della collega: “Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera”. (fonte IL FATTO QUOTIDIANO)