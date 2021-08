Saltano sugli oblò della stazione a Marano Veneziano, una frazione di Mira in provincia di Venezia, cadono giù ed ora sono ricoverati in prognosi riservata. Gli autori della bravata hanno 13 anni: in tre, tutti coetanei e residenti a Borbiago, per scherzo hanno iniziato a saltare sopra gli oblò che ricoprono i punti luce del sottopasso dello scalo ferroviario.

Tutto è andato bene fino a quando i coperchi hanno ceduto e si sono sfondati sotto il peso dei loro corpi. In due sono precipitati nel vuoto da un’altezza di 4 metri prima di toccare terra. Il terzo tredicenne ha dato l’allarme chimando i genitori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno fornito le prime cure ai due 13enni le cui condizioni sono serie, avendo riportato traumi multipli nella caduta.

Mira, saltano sugli oblò della stazione: ricoverati in ospedale per traumi multipli

Ora entrambi sono ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre in prognosi riservata per traumi multipli. Uno dei due è in condizioni più critiche ed è stato poi trasferito domenica nella rianimazione pediatrica all’ospedale di Padova.

Carabinieri valutano denuncia per omessa custodia

I tre hanno tutti meno di 14 anni. Per questa ragione, i Carabinieri di Mira che sulla vicenda sono intervenuti d’ufficio, valutano la denuncia a carico dei genitori per omessa custodia di minori.