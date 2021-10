Marano di Napoli: lite per un parcheggio, 34ennne accoltellata in strada finisce in prognosi riservata (foto Ansa)

Uaa lite scaturita per un posto auto è sfociata in dramma. A Marano di Napoli, per un posto conteso su via Campana al confine con il vicino comune di Quarto, una donna di 34 anni è stata ferita da tre fendenti. La donna è finita in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Lite per un posto auto a Marano di Napoli, donna ferita con tre coltellate

Uno dei tre colpi ha raggiunto la 34enne all’osso sacro. La donna ha perso molto sangue ed è stata ricoverata all’ospedale di Pozzuoli in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per accertare la dinamica dell’evento e chiarire le motivazioni.

Ad accoltellarla sarebbero stati due uomini e una donna. I tre assalitori, scrive Il Mattino, avrebbero fatto perdere le proprie tracce. Dopo aver discusso in strada per il parcheggio, la lite è scoppiata all’interno di un negozio gestito da cinesi ed è degenerata all’esterno. Sia gli aggressori che la vittima sono di nazionalità italiana.

La lite sarebbe scoppiata all’esterno per il parcheggio prima di preoseguire nel negozio. Sotto choc i cittadini della zona. I militari stanno interrogando le persone che hanno assistito alla scena. Gli autori del ferimento appartengono allo stesso nucleo familiare e sono già stati identificati.