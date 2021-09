Marano (Napoli), 59enne cade da impalcatura e muore dopo volo di 4 metri

Antonio Vasto, di 59 anni, è morto oggi, giovedì 16 settembre, dopo essere caduto da una impalcatura alta 4 metri sulla quale insieme con un collega stava tinteggiando un’abitazione. La tragedia è avvenuta in via del Mare nel comune di Marano di Napoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma sulla quale verrà eseguita l’autopsia.

Tutto è avvenuto in una villetta nel parco delle Rondini di Marano

La tragedia si è verificata in una villetta che si trova nel parco delle Rondini di Marano. I sanitari hanno tentato inutilmente di rianimare l’operaio per il quale, però, ormai non c’era più niente da fare. Antonio Vasto era sposato: lascia la moglie e un figlio di 30 anni. La salma è stata trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli).

La prima ricostruzione dell’incidente: tra le ipotesi anche quella del malore

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati a fare luce sulla dinamica dell’accaduto: non si esclude che Antonio Vasto possa essere stato colto da malore o che sia inciampato. I militari, coordinati dal pm di turno della Procura di Napoli Nord, stanno ascoltando il collega di Vasto che si trovava con lui quando è precipitato.