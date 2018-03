MARATEA – Una violenta mareggiata sta investendo il basso Tirreno, coinvolgendo diversi comuni tra la provincia di Salerno e quella di Potenza.

A Maratea, in provincia di Potenza, come mostra il primo video qui di seguito pubblicato da Repubblica Tv, le onde s’infrangono sulla scogliera tra lo stupore di cittadini e turisti.

A Sapri in provincia di Salerno, sul lungomare le onde hanno superato i muretti di contenimento invadendo un tratto di strada della Statale 18. Sulla sede stradale si sono riversati una grande quantità di detriti a causa dei quali si è resa necessaria la momentanea interruzione del traffico veicolare. Non si sono registrati, al momento, danni a persone ed alle numerose auto parcheggiate sul lungomare della cittadina.

E violente mareggiate si segnalano anche in Calabria, sempre sulla costa tirrenica. Interessate le zone di Lamezia Terme e della provincia di Cosenza, con forti disagi alla circolazione ed ai residenti di vari comuni che affacciano sul Tirreno, tra cui Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese.

In modo particolare, ad essere stata investita dalla forza del mare in tempesta è stata la costa di Nocera Terinese dove molte attività commerciali, tra cui ristoranti e pizzerie, ed abitazioni poste al pianterreno si sono allagati, insieme ad alcuni sottopassaggi che collegano le zone abitate dal mare, nonostante la distanza dalla spiaggia. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro sono impegnati per rispondere alle numerose richieste di aiuto giunte alla sala operativa 115. A Nocera Terinese, il mare in tempesta ha abbattuto delle barriere di protezione e si è riversato in un’area abitata (il secondo video a seguire). Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a soccorrere i cittadini bloccati in casa con l’ausilio di una squadra di specialisti fluviali.