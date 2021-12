Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deicso di sospendere la maratona We Run Roma in programma per domani, venerdì 31 dicembre, a Roma. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto una lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, in cui si chiedeva di sopendere la gara in “considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche”.

Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma sospende la maratona di Roma con un’ordinanza

Gualtieri ha sospeso la corsa che era prevista dalle 14 alle Terme di Caracalla con un percorso di 10 chilometri, attraverso un’ordinanza da lui firmata. Troppi casi di Covid a Roma e nel Lazio. La corsa avrebbe potutto favorire focolai ulteriori in una situazione già di per sé difficile.

Asl Roma 1 chiede la sospensione dopo aver sentito lo Spallanzani

A chiederlo è stato il Servizio di prevenzione e salute pubblica della Asl Roma 1, dopo aver sentito il parere del Seresmi sorveglianza epidemiologia dello Spallanzani. All’evento erano attesi circa seimila atleti a cui si aggiungevano migliaia di spettatori.