Marcello Draghi, fratello del premier, ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale (foto Ansa)

Incidente stradale per Marcello Draghi, fratello del premier Mario Draghi. Lo scorso weekend, in particolare sabato sera, lo scooter di Draghi è venuto in collisione con una auto del modello Skoda Fabia.

Incidente Marcello Draghi, lo scontro tra il suo scooter e una Skoda Fabia

Incidente stradale sabato sera per Marcello Draghi, fratello del presidente del consiglio. L’incidente ha visto coinvolti lo scooter condotto da Marcello Draghi e una Skoda Fabia e si è verificato al quartiere Flaminio, in viale Tiziano, a Roma.

Marcello Draghi ricoverato al Policlinico Umberto I: ha riportato la frattura della gamba

Dopo lo scontro con l’auto Marcello Draghi è stato sbalzato dal suo scooter. Soccorso dal 118 è stato trasportato e ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I: ha riportato, secondo quanto si apprende, la frattura della gamba.

L’automobilista, dopo l’incidente, si è fermato per chiamare i soccorsi. I vigili urbani del gruppo Parioli, dopo avere eseguito i rilievi, stano accertando eventuali responsabilità.