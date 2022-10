Marcia su Roma, manifesti celebrativi sul Lungotevere per il centenario. Alcuni manifesti abusivi per celebrare l’anniversario della Marcia su Roma sono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti, apparsi sul Lungotevere Flaminio, sono stati subito rimossi grazie all’intervento del Campidoglio.

Marcia su Roma, manifesti celebrativi sul Lungotevere per il centenario

“Ho disposto la loro immediata rimozione. #Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la #Resistenza, è e sarà sempre antifascista”, spiega in un post il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giudicando i manifesti “inaccettabili e vergognosi”.

“Inaccettabili e vergognosi i manifesti abusivi per celebrare il centenario della marcia su Roma apparsi questa notte in alcune strade. Ho disposto la loro immediata rimozione. Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza, è e sarà sempre antifascista’”.

La capo staff del ministro e i post con gli “eroi fascisti”

A proposito del “passato che non passa” (copyright dello storico Franco Cardini) si registra il caso della capo staff del neo ministro Gilberto Pichetto.

Verdi e Pd infatti si sono scagliato contro Roberta Spada, capo dello staff del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ha pubblicato sul suo profilo Fb a luglio 2019 una foto con la citazione di un inno in memoria degli ‘eroi fascisti’.

L’immagine, diffusa con uno screenshot da Repubblica, sarebbe stata per alcuni mesi la copertina del profilo social di Spada e recentemente sarebbe stata sostituita. Raffigura un muro con la scritta ‘Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche’, un passaggio della canzone Roma LXXVIII E.F. (Era Fascista) del gruppo 270bis, una band fondato da Marcello De Angelis e nota per brani che inneggiano al Ventennio. Il verso riportato da Spada, in particolare, fa riferimento ai combattenti ‘eroi del Fascismo’.

Forse dovresti anche sapere che…