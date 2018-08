BOLOGNA – Incidente mortale al Passo della Raticosa, sull’Appennino Tosco-emiliano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Marco Andreani, motociclista bolognese di 36 anni, è morto mentre altri due motociclisti sono rimasti feriti in modo non grave. Andreani era un sommelier e fino a pochi mesi fa aveva lavorato al Fourghetti, il ristorante dello chef Bruno Barbieri.

Secondo una prima ricostruzione, Andreani si è scontrato con la sua Ducati contro altre due moto che procedevano in direzione opposta. Il sommelier è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. Barbieri, dopo aver appreso della morte dell’amico e collaboratore, ha dichiarato: “Era una persona davvero a posto, con la testa sulle spalle, che purtroppo ci ha lasciato a 36 anni, e questa è una roba che non va bene. Siamo tutti choccati e addolorati, non solo al Fourghetti ma anche nei tanti altri posti in cui ha lavorato a Bologna, come l’osteria Numero Sette”.

Secondo Barbieri il 36enne era un ragazzo molto prudente alla guida: “Amava la moto, aveva preso la Ducati perché si sentiva molto bolognese, ma non era uno che corre. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti appesi a un filo – conclude lo chef – e bisogna stare attenti soprattutto per la strada”.