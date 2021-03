È morto per Covid nella notta tra lunedì e martedì Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di “re dei diritti tv”. Marco Bogarelli aveva 64 anni. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l’ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è poi risultata fatale.

Chi era Marco Bogarelli, portò la Nba in Italia

Nato nel 1956 a Milano, Marco Bogarelli si è laureato in Economia alla Bocconi. Dopo aver portato per primo la Nba in Italia con una serie di eventi, nei primi anni ‘90 si è concentrato sulla gestione dei diritti tv sportivi fondando nel 1995 la società di consulenza Media Partners che nel 2006 è stata acquisita da Infront Sports & Media. Bogarelli è stato per anni uno dei manager di punta: oltre a sedere nel Cda del gruppo, è stato presidente di Infront Italy.

La vendita di Infront Italy

Nel febbraio 2015 Infront è stata ceduta da Bridgepoint alla cinese Wanda per 1,05 miliardi di euro. A maggio 2016 Luigi De Siervo è stato nominato a.d. di Infront Italy mentre Bogarelli è passato a capo dello sviluppo strategico di Wanda Sports. Nel mondo dello sport, e soprattutto del calcio, Marco Bogarelli era considerato “il re dei diritti tv”. La gestione di advisoring da parte di Infront sotto la sua guida ha permesso alla Lega di Serie A di conseguire risultati economici ragguardevoli.