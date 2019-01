TRENTO – A Pasquetta del 2009 era andato a fare una passeggiata nei boschi del Trentino e non è più tornato. A distanza di dieci anni il mistero di Marco Capuzzo potrebbe finalmente essere risolto. Il suo zaino è stato ritrovato alcuni giorni fa nei boschi del Passo del Ballino, tra Fiavè e Tenno, in provincia di Trento.

Marco, all’epoca 35 anni, originario di Cognola di Trento, era andato a camminare col proprio cane in quell’area, che conosceva, perché ne era originaria la madre. Non era però mai tornato a casa, mentre il suo cane era stato ritrovato accanto all’auto parcheggiata.

Le ricerche erano state vane, invece in questi giorni un escursionista del posto, che era stato tra i volontari che avevano lo avevano cercato nel 2009, ha trovato lo zaino in un bosco. La sorella dello scomparso l’ha riconosciuto e sono quindi riprese le ricerche, con la speranza di poter restituire alla famiglia eventuali resti del corpo dell’uomo, a distanza di quasi dieci anni.

Soccorritori e forze dell’ordine sono al lavoro anche con droni, vista la zona impervia. Sul campo anche le unità cinofile della Guardia di Finanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ponte Arche.

Questa la scheda di Marco Capuzzo dal sito della trasmissione Chi l’ha visto?

Il 13 aprile 2009, Marco Capuzzo aveva parcheggiato la sua auto al Passo del Ballino (Trento) per fare un escursione fino al Dosso della Torta insieme al suo cane. L’ultima persona ad averlo visto il giorno della scomparsa intorno alle 10:30 è stato un contadino che lavorava a poca distanza dal luogo in cui aveva parcheggiato l’auto. Quel pomeriggio un turista ha notato il cane che girava intorno all’auto, lo ha legato ed ha lasciato un biglietto sul parabrezza. I soccorritori hanno cercato il ragazzo ma non hanno trovato alcuna traccia. Aveva uno zainetto azzurro, un paio di occhiali da sole ed un guinzaglio.