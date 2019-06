ROMA – Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, venerdì 31 maggio, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il 34enne vincitore di Sanremo del 2009 e del talent Amici di Maria De Filippi (nel 2008), ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari. Oggi ci sarà il processo per direttissima. La Rinascente, ieri sera, era aperta fino all’una per il Black Friday. (fonte ANSA)

La vicenda di Marco Carta riporta alla memoria quella di Winona Ryder: nel 2001 l’attrice era stata arrestata per aver rubato merce per oltre 4mila dollari in un grande magazzino di Beverly Hills. La diva era stata condannata a tre anni di libertà vigilata, al pagamento di quasi 10mila dollari di multe e 480 ore di volontariato. Anche Britney Spears saccheggiò il guardaroba di un locale rubando alle sue quattro cappotti firmati, per un valore di 28.200 dollari. Per sua stessa ammissione, avrebbe rubato nei bar anche accendini e caramelle.