Marco Cossolo (Federfarma): “C’è carenza di bombole di ossigeno per i malati Covid”

“Abbiamo avuto notizie dal territorio che si stanno verificando carenze nella disponibilità di bombole di ossigeno nelle farmacie per le cure domiciliari di pazienti Covid“.

Queste le parole del presidente di Federfarma Marco Cossolo.

“Stiamo approfondendo la situazione e valutando il da farsi”, ha aggiunto.

“Segnalare chi specula sulle mascherine”

Speculare sulla vendita di mascherine e gel disinfettanti è un reato, così come l’aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante.

A ricordarlo sono Federfarma e Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani) in una circolare.

“Si tratta – dice Marco Cossolo – di una misura preventiva, in particolare per le mascherine Ffp2. Al momento non registriamo n1è carenze né interventi sui prezzi, ma per evitare quanto accaduto a marzo, abbiamo chiesto alle nostre articolazioni territoriali di segnalarci chi pratica prezzi più alti di quelli di mercato”, precisa.

In questo momento di recrudescenza dell’emergenza sanitaria “bisogna dare prova di alto senso di responsabilità nello svolgimento delle proprie attività”, ribadisce Cossolo.

L’invito agli ordini, alle unioni regionali e le associazioni provinciali è dunque quello di dare massima diffusione al monito di Federfarma e Fofi, denunciando alle autorità eventuali fenomeni speculativi.

Con l’aumento dei casi di Covid-19 è tornata infatti a crescere la domanda di mascherine e dispositivi di protezione, “in particolare di mascherine Ffp2 – conclude Cossolo – per come mi è parso di vedere”. (Fonte: Ansa)