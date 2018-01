NAPOLI – Marco D’Aniello è morto dissanguato sulla banchina della stazione di Napoli, mentre attendeva un’ambulanza che non è mai partita per salvarlo. Ora il fratello Basilio, intervistato da Mattino Cinque, chiede giustizia per Marco. “Hanno supplicato per l’arrivo di un’ambulanza”, racconta Basilio disperato mentre chiede giustizia, sottolineando come le ambulanze fossero disponibili, ma gli operatori del 118 non le abbiano inviate.

Il sito TgCom24 scrive che Basilio D’Aniello ha affidato al programma condotto da Federica Panicucci e in onda su Canale 5 tutto lo strazio vissuto dalla sua famiglia per la morte del fratello Marco. L’uomo, 42 anni, era in stazione a Napoli per aspettare un amico quando ha iniziato a vomitare sangue. Subito sono stati allertati i soccorsi, sottolineando che soffriva di talassemia, ma gli operatori del 118 non hanno mai inviato l’ambulanza che forse avrebbe potuto salvarlo: