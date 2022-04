Marco Lelli Ricci, promessa del basket, muore a 15 anni in un incidente stradale. I genitori sono gravi

Marco Lelli Ricci era una promessa del basket. La sua giovanissima vita si è spezzata nella serata di domenica 3 aprile in via Nuova a Pilastrello, frazione di Cento, in provincia di Ferrara. Aveva 15 anni.

La tragedia si è consumata poco dopo le 21 quando Marco e i suoi genitori, di 55 e 54 anni, sono finiti fuori strada con l’automobile. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, lo schianto sarebbe avvenuto in un tratto di strada in cui erano i corso dei lavori.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, il soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Nulla da fare per il 15enne che è rimasto incastrato tra le lamiere. I genitori sono stati invece trasportati in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna: entrambi versano in gravi condizioni.

Marco Lelli Ricci viveva con la famiglia a Granarolo dell’Emilia. In passato ha giocatonella Virtus under 15 e ora nel Granarolo Basket Village.

La notizia dell’incidente ha gettato nello sconforto il basket locale. La famiglia stava rientrando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni parenti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per poter ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.