ROMA – Un 29enne di Leonessa (in provincia di Rieti), Marco Valentini, è morto martedì 28 novembre a causa di un incidente stradale avvenuto in Via di Malagrotta tra una Mercedes A160 e una Mercedes Vito.

I soccorsi, tuttavia, seppur tempestivi sono stati inutili. Il 29enne è morto sul colpo. Ferito anche il conducente dell’altra auto trasportato in ospedale in codice giallo all’Aurelia Hospital. La Polizia Locale indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.