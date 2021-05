Marco Vannini, quando c’è la sentenza della Cassazione? A che ora? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Giudici in camera di consiglio, la sentenza è attesa in serata. Il presidente del collegio Paolo Antonio Bruno non ha fornito ulteriori indicazioni di orario sulla lettura del dispositivo.

Come riporta l’Ansa, si è concluso il dibattimento davanti alla quinta sezione penale della Cassazione del processo per la morte del ventunenne Marco Vannini, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015.

Sentenza Marco Vannini, all’udienza solamente le parti ed i familiari

All’udienza hanno potuto assistere solo le parti e i familiari. Come conclude l’Ansa, i giudici sono in camera di consiglio e il presidente del collegio Paolo Antonio Bruno non ha fornito indicazioni di orario sulla lettura del dispositivo, atteso in serata.

Le dichiarazioni del gruppo “Giustizia per Marco Vannini”

L’Ansa ha raccolto alcune dichiarazioni da parte di alcuni esponenti del gruppo “Giustizia per Marco”, presenti fuori dal tribunale in attesa della sentenza. Riportiamole di seguito.