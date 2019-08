ROMA – Tre squadre dei vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo per un incendio di bosco e sterpaglie tra Ribolla nel comune in provincia di Grosseto di Roccastrada e Giuncarico nel comune di Gavorrano, sempre in provincia di Grosseto.

Sul posto anche squadre di volontari, un elicottero della Regione ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del Fuoco. Le squadre oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme si sono posizionate a protezione di alcune abitazioni che sono vicino al luogo dell’incendio.

Lo scorso 1 agosto, a Solanas nel sud della Sardegna ci sono stati dei momenti di paura: lungo la strada litoranea che da Cagliari conduce a Villasimius, si è sviluppato un vasto incendio. In questo caso, alcune abitazioni sono state danneggiate e c’è stata un’evacuazione in via precauzionale.

Il rogo si è sviluppato in località Santa Barbara e ha interessato un canneto in un canalone, non troppo distante dal centro abitato. Sul posto sono subito arrivate due squadre dei vigili del fuoco con autopompe e mezzi fuoristrada.

Fonte: Ansa