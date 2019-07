ROMA – A Margherita di Savoia, cittadina balneare della Puglia che si trova a Nord di Barletta, è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno nel centro abitato. A stabilirlo è stato il sindaco Bernardo Lodispoto, che ha deciso di prorogare l’ordinanza decisa un anno fa con cui si vietava la circolazione di persone in tenuta balneare fuori dai lidi.

La direttiva vale per le strade della cittadina ed anche negli esercizi pubblici e di vicinato ed esclude solo i tratti vicini ai lidi del lungomare Colombo e di quello Vespucci.

Il sindaco spiega di aver deciso di prorogare “per tutto il periodo estivo l’ordinanza adottata già un anno fa a tutela della civile convivenza, della buona educazione e del decoro nel centro abitato della nostra cittadina”. Per poi spiegare ancora: “Neppure le alte temperature di questi giorni possono legittimare i comportamenti di chi pensa di poter aggirarsi nelle vie del paese, o all’interno di esercizi commerciali, a torso nudo o indossando solo il costume da bagno. Si tratta di una elementare norma di buon costume e di rispetto per se’, per gli altri e per i luoghi che si frequentano”.

Fonte: Rai News