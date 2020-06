LECCO – Due fratellini, un maschio e una femmina di 6 e 12 anni sono stati uccisi a Margno, vicino Lecco.

L’Ansa scrive che, secondo le prime informazioni, sarebbero stati strangolati dal padre. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto in un condominio vicino alla locale funivia montana.

L’uomo sarebbe un villeggiante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale. Sono in corso indagini per stabilire quanto effettivamente accaduto.

Daniele De Salvo su Il Giorno fornisce ulteriori dettagli sulla storia:

A trovare i corpi dei due fratelli è stata la madre. La donna avrebbe ricevuto nella notte un messaggio dal padre dei due ragazzini, in cui l’uomo scriveva che non avrebbe più rivisto i figli. La donna – residente a Gorgonzola, nel Milanese – si è precipitata in Valsassina nella seconda casa dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze. Una volta arrivata, la terribile scoperta. Al momento il padre non si trova, non è escluso che abbia compiuto un gesto estremo. (Fonte Ansa e Il Giorno)