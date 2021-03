Maria Elena Boschi, denuncia il suo stalker: mail e telefonate moleste, post sconci su Instagram

Maria Elena Boschi denuncia il suo stalker: il capogruppo di Italia Viva alla Camera infatti da settimane viene molestata da un personaggio sconosciuto che le invia email e fa telefonate continue. Poi non contento la attacca sul suo profilo Instagram. Dopo il deposito della denuncia Maria Elena Boschi è stata ascoltata dalla polizia giudiziaria.

Maria Elena Boschi stalker, la storia si ripete

Non è la prima volta che Maria Elena Boschi si ritrova ad avere a che fare con un o stalker. Nel 2017 un uomo è stato condannato a due anni e due mesi di carcere dopo averla perseguitata per molto tempo. L”uomo aveva più volte dichiarato di essersi innamorato di lei. Le aveva inviato più di mille messaggi in pochi mesi. “Ti ho dato due numeri miei”, “Tu sei il mio fiore, ti amo”, ma anche “Ti devo ammazzare” e “Spiegami. Chiariamoci. Ho visto che mi vuoi fare arrestare”, le aveva scritto.

L’uomo soffriva da tempo di un disturbo della personalità ed era considerato incapace di intendere e di volere. Ma questo non gli aveva evitato l’arresto per aver violato il divieto di avvicinamento alla Boschi e l’obbligo di dimora in Campania: a novembre, infatti, era stato fermato a Firenze mentre cercava di incontrare quella che era diventata la sua ossessione.

Maria Elena Boschi e l’odio social

Come riporta Il Messaggero Maria Elena Boschi si è ritrovata più volte bersaglio anche degli hater. A febbraio, in suo soccorso, dopo post sgradevoli sul profilo Instagram, per una foto in costume carnevalesco con la nipote, era accorso il fidanzato, l’attore Giulio Berruti, con un cuoricino.