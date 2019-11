Maria Perego, è morta la creatrice di Topo Gigio

ROMA – E’ morta Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio. Nata a Venezia l’8 dicembre del 1923, Maria Perego avrebbe compiuto il prossimo mese 96 anni. A darne notizia con immenso dolore il suo procuratore Alessandro Rossi (amministratore della Topo Gigio srl):

“E’ avvenuto tutto all’improvviso -racconta- fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti, mi hanno chiamato dalla sua abitazione milanese ‘la signora non si è sentita bene’, è stato chiamato il 118, ma è volata via prima”.

Perego stava lavorando al ritorno di Topo Gigio su Rai Yoyo, in una serie animata attesa per il prossimo anno. E’ stata anche protagonista solo il 12 ottobre scorso della prima puntata de Le Ragazze il programma di Rai3 condotto da Gloria Guida. Maria aveva mosso i primi passi in teatro tra la sua città e Roma. Ha inventato diversi personaggi tra cui Picchio Cannocchiale, ma il vero successo è arrivato con la creazione, insieme al marito Federico Caldura, di Gigio ispirato a Topolino, un rapporto importante che ha raccontato in un libro. Ma l’exploit della sua carriera, avviene proprio col simpaticissimo pupazzo amato dai bambini.

Topo Gigio ha presto conquistato tutti con la sua semplicità e i suoi discorsi. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, furono subito trasmessi in prima serata e conquistarono anche un pubblico adulto. Topo Gigio è stato in programmi con degli indici di ascolto altissimi. Nel 1974 lo troviamo come co-conduttore affiancato da Raffaella Carrà e Cochi e Renato. Il topolino duettava con personaggi famosi come Louis Armstrong e Frank Sinatra. ” E’ stata – aggiunge Alessandro Rossi – una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana;una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti. Ci mancherà moltissimo”.

Fonte: Ansa.