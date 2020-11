Marianna Manduca, i figli avranno un risarcimento dallo Stato. La promessa di Conte dopo l’incredibile sentenza della Corte d’Appello.

I tre figli di Marianna Manduca avrano un risarcimento dallo Stato italiano. Un doppio risarcimento: sarà restituito sia l’indennizzo che era stato loro revocato e avranno un ulteriore risarcimento. Già, perché era stato il Governo l’autore dell’iniziativa che aveva portato i giudici della Corte d’Appello a revocare l’indennizzo ai tre figli.

Marianna Manduca era stata uccisa nel 2007 dal marito Saverio Nolfo. Lui l’aveva accoltellata per strada davanti al suocero e ad alcuni passanti. Marianna aveva denunciato il marito 12 volte in un anno alla procura di Caltagirone. Lo aveva denunciato per minacce.

Marianna Manduca: l’indennizzo tolto ai figli

I tre figli, Carmelo, Stefano e Salvatore, avevano ricevuto un indennizzo per l’omicidio della madre. Ma i giudici d’Appello, su iniziativa del Governo, avevano revocato l’indennizzo. Ora quell’indennizzo sarà loro restituito. E in più ci sarà un risarcimento per “danno non patrimoniale dello Stato”. Cioè per il danno provocato dall’iniziativa del Governo. Carmelo, Stefano e Salvatore, tredici anni fa erano ancora minorenni.

Le parole di Conte sulla vicenda Manduca

“Certo, non riavranno più la loro mamma, giovane e bella, ma lo Stato sottoscriverà un accordo transattivo – dice il premier Giuseppe Conte, parlando a Palazzo Chigi – perché deve essere in grado di riconoscere i propri errori”.

Il presidente del Consiglio usa parole chiare: “E’ una storia ordinaria di ingiustizia. I tre figli hanno passato un calvario giudiziario per vedere riconosciuti i loro diritti, perché la madre più volte aveva denunciato le violenze e si sono ritrovati nella incresciosa posizione di restituire una somma a lei riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. Dobbiamo evitare che si completi il quarto grado di giudizio, la vertenza giudiziaria avrà termine perché lo Stato può finalmente sottoscrivere un accordo transattivo”.

E il premier cita Aldo Moro: “Uno Stato non è veramente democratico se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana. Lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere i propri errori e trarne tutte le conseguenze assumendosi tutta la responsabilità. Una donna vittima di violenza non deve mai provare vergogna, mai più sentirsi sola”.

La Corte d’appello di Messina revoca l’indennizzo

Lo scorso 19 marzo la Corte d’appello di Messina aveva revocato l’indennizzo per danno patrimoniale nei confronti dei figli della vittima. Ma il successivo 8 aprile la Cassazione ha bocciato la decisione dei giudici. Stigmatizzando tra l’altro un “percorso argomentativo in contrasto con le regole che governano l’accertamento del concatenarsi degli eventi”.

La Corte d’appello di Catanzaro si sarebbe dovuta pronunciare sul caso il prossimo 9 dicembre. Il marito di Marianna per il delitto è stato condannato con rito abbreviato a 21 anni di carcere. Aveva inferto numerose coltellate contro la moglie, in strada, a Palagonia, nel Catanese, davanti ai passanti e al padre della vittima. Era il 3 ottobre 2007.

Marianna, che si stava separando dal marito, aveva denunciato di essere stata più volte minacciata con un coltello. Ma la Procura non ordinò alcuna perquisizione né il sequestro dell’arma. Secondo i giudici d’appello, “l’omissione addebitabile alla Procura” sarebbe stata “eziologicamente insufficiente” nel determinare la morte di Marianna.

La Cassazione stabilì che il modo di argomentatre dei giudici d’appello era “contraddittorio” e non condivisibile. Il ricorso alla suprema corte era stato presentato da Carmelo Cali’, il cugino di Marianna, che con sua moglie ha adottato i tre ragazzi. Calì si era costituito in giudizio contro la Presidenza del Consiglio che aveva ottenuto la revoca dell’indennizzo e che oggi ha completamente cambiato rotta. (Fonte Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)