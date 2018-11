TRIESTE – Uccisa dagli psicofarmaci? E’ mistero sulla morte della campionessa di tiro a segno Marianna Pepe, 39 anni, trovata morta giovedì a Muggia, Trieste, nell’appartamento di un amico dove aveva passato la notte con il figlio di cinque anni. La Procura ora ha anche aperto un’inchiesta e ha disposto un’autopsia. Tra le ipotesi quella che a uccidere la donna siano stati un malore o un mix di psicofarmaci.

Vicino a Marianna però non sono stati trovati psicofarmaci e sul corpo non c’erano segni di violenza. Marianna aveva chiesto ospitalità ad un amico dove era andata insieme al figlio di cinque anni perché se la sentiva di tornare a casa. La campionessa, infatti, stava uscendo da una relazione definita “burrascosa” e di recente si era rivolta anche al Centro antiviolenza di Trieste chiedendo aiuto perché l’ex compagno sembra non accettava la fine della loro storia.

E’ stato proprio il bambino di 5 anni a chiede aiuto dopo aver provato a svegliare, inutilmente, la mamma. Solo l’autopsia ora potrà chiarire le cause della morte di Marianna.