Mariano Amici, il medico dell’esperimento in cui dimostrava la positività di un kiwi al tampone rapido e che si è scontrato con Pierpaolo Sileri a Non è l’Arena, potrebbe essere radiato dall’albo. Il dottor Amici verrà infatti ascoltato dall’Ordine dei medici di Roma e rischia sanzioni severe.

Mariano Amici, le minacce di morte a Pierpaolo Sileri

Tra i tanti medici che lo hanno contestato in trasmissione da Giletti, c’era anche anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che ora rivela: “Ho ricevuto minacce di morte dopo la scorsa puntata, ma ci sono abituato”, ha detto, ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita.

“Un collega fisiatra – ha aggiunto – mi ha dato del mongoloide, un professionista sanitario che usa parole del genere fa veramente schifo”.

Mariano Amici convocato dall’Ordine dei medici

Ospite di Formigli c’era, nella puntata di giovedì, anche il presidente dell’Ordine dei medici della Regione Lazio Antonio Magi, che in riferimento a Mariano Amici ha detto: “Il dott. Amici lunedì prossimo è convocato per rispondere ad alcune contestazioni: rischia fino alla radiazione”.

“Noi abbiamo già attenzionato il dottor. Amici già dall’anno scorso – precisa – sono arrivati degli esposti e abbiamo messo in moto tutta l’istruttoria. Se la commissione dovesse decider di mandare in deferimento rispetto alle risposte, già nel mese di marzo potrebbe essere deferito. Ora rischia tutte le sanzioni, dall’ammonimento alla radiazione”.

Mariano Amici e i tamponi sulla frutta

Mariano Amici è balzato agli onori delle cronache per un video, realizzato insieme a due colleghi non medici, in cui effettuava dei tamponi rapidi sulla frutta e su alcuni succhi, volendo dimostrare in questo modo l’inaffidabilità dei test.

Kiwi, arance e banane non possono avere antigeni, è la sua tesi, e quindi il tampone che va a caccia proprio di quelli, non funziona. Peccato però che i tamponi siano studiati per entrare in contatto solo con materiale umano e dunque il falso positivo è abbastanza