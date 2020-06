Mariano Comense, disabile in carrozzina travolta dal treno e trascinata sui binari (Foto Ansa)

COMO – Una donna disabile di 67 anni è rimasta ferita a Mariano Comense, dopo essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione, lungo la linea Milano-Asso di Trenord.

La donna era seduta nella sua carrozzina motorizzata, con la quale si sposta da sola, quando si è trovata praticamente sui binari all’altezza di un passaggio a livello, non si capisce se per un errore o una distrazione.

Il macchinista del treno Asso-Milano, che stava entrando in stazione a velocità ridotta, ha notato la carrozzina e all’ultimo momento è riuscito ad azionare il freno di emergenza.

Il convoglio ha colpito la donna e si è fermato una decina di metri più avanti: la carrozzina è stata trascinata tra i binari e la rete di recinzione.

La donna è rimasta ferita ma era cosciente: è stata trasportata in ospedale in elicottero in codice giallo. (Fonte: Ansa).