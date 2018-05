ROMA – Si terranno domani, 25 maggio, i funerali di Marina Angrilli, 51 anni e la figlia Ludovica Filippone, di 10. L’ultimo saluto a mamma e figlia legate anche nella morte da un terribile destino è fissato per le 15.30 nella chiesa di Cristo Re, in via del Santuario, ai Colli di Pescara. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Data e luogo delle esequie sono state confemate soltanto oggi, dopo gli ultimi adempimenti burocratici. In città sono stati affissi anche i necrologi.

La preghiera di Francesco Angrilli, fratello di Marina e zio della piccola Ludovica, ai giornali è di “non fotografare o fare riprese video” nel corso della celebrazione. “Comprendo la situazione – ha detto – ognuno deve svolgere il proprio lavoro, non posso impedire a nessuno di entrare, mi appello però alla sensibilità dei cronisti affinché nessuno scatti fotografie o faccia riprese video in chiesa”.

Intanto oggi, 24 maggio, si sono celebrati separatamente e in forma privata i funerali di Fausto Filippone, 49 anni, che domenica 20 maggio ha ucciso prima la moglie, spinta dal secondo piano di un balcone a Chieti Scalo e poi la figlia Ludovica, lanciata dal viadotto Alento dell’A 14, per poi togliersi la vita allo stesso modo, dopo sette ore di trattative.

Ad officiare le esequie nella chiesa del Santo Spirito a Pescara c’era Don Giorgio Campilii. “Conosco la famiglia da sempre – ha detto il parroco all’Ansa – mi hanno detto che domani ci saranno ai funerali di Marina e Ludovica. Fate bene. Così li ho rassicurati”.

“Dio – ha detto nell’omelia Don Giorgio – ci raggiunge nella profondità del baratro della nostra esistenza per riprenderci e, certamente, potrà farlo anche con il nostro fratello Fausto”.