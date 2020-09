Marina Berlusconi positiva al coronavirus. Aveva fatto di tutto per non far contagiare papà Silvio (Foto Ansa)

Anche Marina Berlusconi è positiva al coronavirus. Aveva fatto di tutto per non far contagiare papà Silvio soprattutto limitando le visite a Villa Certosa.

Marina Berlusconi positiva al coronavirus. Dopo Silvio Berlusconi e la compagna, Barbara e il compagno e l’altro figlio Luigi, mancava solo lei. E pensare che i tamponi erano stati tutti negativi, l’ultimo poi, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono.

Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. Secondo quanto ha appreso l’ANSA, però, anche le condizioni del marito e dei due figli, minorenni, sono buone.

E pensare che Marina Berlusconi aveva fatto di tutto per non far contagiare papà Silvio. Aveva predisposto e limitato le visite a Villa Certosa in Costa Smeralda. Villa Certosa che poi si è rivelata essere una sorta di mini focolaio con praticamente tutta la famiglia Berlusconi presente contagiata.

Tutto ha inizio il 19 agosto

Quel giorno, con i tamponi positivi della figlia Barbara, del figlio Luigi e di qualche nipote, Berlusconi si è reso conto di avere il coronavirus che girava per Villa Certosa. L’’ex presidente del Consiglio allora abbandona velocemente la Sardegna e si rifugia ad Arcore.

Le misure di sicurezza imposte dalla primogenita Marina per andarlo a trovare sull’isola non reggono all’impatto con l’ondata di Covid-19. E infatti poi sia Berlusconi che la compagna risulteranno positivi.

E pensare che Berlusconi per evitare il contagio aveva fatto praticamente di tutto. Sarebbe bastato rinunciare alla consueta vacanza a Villa Certosa per evitare il contagio. Mai avrebbe pensato che il coronavirus glielo portassero in casa. Mesi fa infatti si era praticamente barricato in una casa in Provenza per evitare l’esposizione. (Fonte Ansa).