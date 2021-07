Marina Castangia scomparsa da maggio. è morta o viva? A Chi l’ha visto? arriva una segnalazione

Sul caso della scomparsa di Marina Castangia torna a occuparsi Chi l’ha Visto? con una segnalazione sulla donna di cui non si hanno più notizie da inizio maggio. Marina Castangia è una parrucchiera di 60 anni originaria di Cabras e residente a Mogorella, in Sardegna. La procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Ma non è detto che la donna sia stata uccisa.

Marina Castangia, la segnalazione a Chi l’ha visto?

Dalla Procura, racconta Chi l’ha visto?, viene diffusa la notizia di una nuova segnalazione. A raccontare di aver visto Marina Castangia è una signora che la conosceva, che l’avrebbe incrociata fuori da una farmacia. “C’è questo elemento nuovo, emerso negli ultimi giorni, di una testimonianza di una signora della zona che riferisce agli inquirenti di aver visto Marina il giorno 8 maggio, di fronte a una farmacia”, dice all’inviato di Raitre il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.

“La signora conosceva la Castangia già da prima, ma non abbiamo la certezza che sia davvero lei”, aggiunge Basso. Ma come mai questa signora non lo ha detto prima? “Non pensava che fosse importante venirlo a dire – aggiunge il magistrato – anche se sapeva della sua scomparsa”. “Non c’ero io quel giorno, c’era mio padre ma non l’ha riconosciuta – spiega poi a Chi l’ha visto la farmacista – comunque non era una nostra cliente abituale”.

Marina Castangia e il compagno dovevano sposarsi

A denunciare la scomparsa di Marina Castangia erano stati il figlio e i fratelli della donna, che si erano rivolti ai carabinieri. Il compagno aveva dichiarato di aver visto la compagna l’ultima volta il 7 maggio scorso: era tornata a casa a prendere dei vestiti lasciando però i suoi tre telefoni cellulari e l’auto parcheggiata all’esterno. Una versione che però non combacia con quella dei familiari, che non hanno invece sue notizie da febbraio, quando Marina ha accompagnato il fratello in ospedale a Cagliari.