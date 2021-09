Una donna di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Marina di Ardea (Roma), con una vistosa ferita alla testa. A scoprire il cadavere ieri pomeriggio, martedì 28 settembre, è stata la domestica, che l’ha trovata riversa a terra in un lago di sangue. Non si esclude che possa trattarsi di omicidio.

Ardea, trovata morta in casa in un lago di sangue

La donna era vedova e viveva in via del Pettirosso a Marina di Ardea. A dare l’allarme è stato il vicino di casa, che ha sentito le urla della domestica appena entrata nell’abitazione. La signora, che aveva problemi motori, era per terra, ferita e in una pozza di sangue. La salma è stata affidata al medico legale, e data la ferita si è deciso di disporre l’autopsia in modo da verificare se la 68enne sia stata sorpresa in casa da qualcuno e aggredita.

Pensionata morta a Marina di Ardea, ipotesi omicidio

Al momento si tratta solo di ipotesi: gli investigatori si occuperanno ora di sentire parenti e conoscenti della signora, oltre che visionare le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da fare luce su questa vicenda. L’appartamento è stato sequestrato. Gli investigatori, che hanno già ascoltato l’aiutante domestica della 68enne, non escludono l’omicidio.