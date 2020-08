Albero cade su una tenda in un campeggio a Marina di Massa: morte due sorelle, di 3 e 14 anni.

Sono morte due sorelle di 3 e 14 anni travolte dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove stavano trascorrendo le vacanze a Marina di Massa con i genitori.

Secondo quanto si apprende erano in 5 nella tenda su cui si è abbattuto l’albero, un pioppo alto circa 4 metri, durante un temporale con vento forte.

La famiglia, marocchini e residenti a Torino, oltre ad aver affittato un bungalow nel campeggio avevano poi installato accanto allo stesso anche la tenda per avere altro spazio dove poter trascorrere la notte.

L’incidente è avvenuto verso le 7 nel camping Verde Mare, in via del Cacciatore. I vigili del fuoco proseguono le operazioni per mettere in sicurezza l’area.

Maltempo nel Nord Italia

Gli interventi dei vigili del fuoco si susseguono in diverse zone del Nord del paese.

In Veneto per danni da tromba d’aria e pioggia con alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti.

A Vicenza è stato raddoppiato il turno di servizio, inviate squadre e automezzi in supporto da Venezia, Treviso e Belluno. A Verona giunti rinforzi da Padova.

Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto gli interventi sono stati oltre 1.000.

250 invece le operazioni di soccorso in Friuli Venezia Giulia : anche qui tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall’acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. (fonte ANSA)