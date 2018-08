MARINA DI NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Ucciso sulla spiaggia in mezzo ai bagnanti a Marina di Nicotera, Vibo Valentia. Un uomo di 43 anni, Francesco Timpano, è stato ammazzato a colpi di pistola all’interno di un camping. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La dinamica dell’omicidio non è ancora chiara ma, sembra che il killer abbia fatto irruzione nella struttura facendo fuoco. Poi è scomparso. La vittima è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tropea.

L’ipotesi è che ci sia un collegamento con un fatto di sangue avvenuto lo scorso maggio tra Nicotera e Limbadi. Francesco Timpano, infatti, era il fratello di Pantaleone, una delle tre persone ferite in quella circostanza da Francesco Olivieri, il trentaduenne che, in un raid omicida, uccise due persone: Giuseppina Mollese, di 80 anni, e Michele Valerioti, di 67. Olivieri, in precedenza, si era anche recato nella frazione Caroni di Limbadi dove aveva esploso alcuni colpi di fucile all’indirizzo dell’auto di un altro fratello di Timpano, Vincenzo.

L’autore di quella sparatoria si costituì dopo tre giorni di latitanza e per motivare quanto aveva fatto spiegò che aveva da sempre in animo di farla pagare alle persone che riteneva essere coinvolte nell’omicidio di un suo fratello.