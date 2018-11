LA MADDALENA (OLBIA) – Brutta avventura per alcuni militari stranieri che frequentano i corsi di formazione nella Scuola Sottufficiali della Marina Militare della Maddalena nell’ambito della cooperazione con l’Operazione Europea “Sophia” (Eunavfor Med Sophia). Gli uomini sono stati colti da sospetta intossicazione alimentare. Ne dà notizia lo stesso comando militare spiegando che “le cause dell’evento sono in fase di accertamento da parte della struttura militare anche in concorso con la locale Assl per le analisi dei campioni alimentari”.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 4 ed il 5 novembre 2018: i militari, dopo aver avvertito dolori addominali, sono stati visitati dal personale medico della Marina Militare nell’infermeria dell’Istituto di formazione e ieri sono stati tutti dimessi con diagnosi di “sindrome gastro-intestinale che potrebbe essere ricondotta ad una sospetta tossinfezione alimentare”.