VIBO VALENTIA – Giallo a Marina di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in casa dai genitori la sera di domenica 9 settembre.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte del giovane. Quando i genitori lo hanno trovato senza vita, al rientro in casa, hanno subito chiamato i sanitari della Guardia Medica e del 118, che sono arrivati poco dopo e hanno inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nicotera.

L’ipotesi avanzata in un primo momento sulle cause del decesso del ragazzo è stata quella di una congestione provocata da una bibita fredda trovata accanto al corpo insieme a una bottiglia d’acqua, ma il personale medico che è intervenuto non ha potuto confermare tale supposizione.