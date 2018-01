ROMA – Per Marina Ripa di Meana non sarà celebrata alcuna cerimonia funebre. A riportarlo è Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, in un’intervista a Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele: “Mia madre sarà cremata”.

Cardella, per anni collaboratore di Marina prima che lo adottasse insieme al marito Carlo, parla anche dei suoi ultimi istanti di vita: “Mi ha chiamato, ha voluto che stessi accanto a lei sul letto, lì, prima che si addormentasse”. La regina dei salotti, come spiega Cardella, ha voluto “per l’ultimo saluto” agli amici e parenti “un lungo vestito nero di velluto e un cappello con la veletta”.