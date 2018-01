ROMA – Con un videotestamento, registrato nei suoi ultimi giorni di vita e diffuso in esclusiva questa sera dal Tg5, Marina Ripa di Meana ha raccontato le sue ultime volontà e dichiarato di aver scelto la sedazione palliativa profonda continuata per superare i dolori lancinanti che nelle ultime settimane avevano iniziato a essere insopportabili. Affidandosi a Maria Antonietta Farina Coscioni, Marina Ripa di Meana ha scelto di affidarsi alle cure palliative e di non prendere la strada del suicidio assistito in Svizzera.

“Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l’idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via”, racconta Marina Ripa di Meana.

“Ora so che non devo andare in Svizzera. Vorrei dirlo a quanti pensano che per liberarsi per sempre dal male si sia costretti ad andare in Svizzera, come io credevo di dover fare. È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze”. Fallo sapere, Fatelo sapere”, ha concluso l’attrice.