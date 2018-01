ROMA – Marina Ripa di Meana ha tenuto nascosto le sue sofferenze al marito Carlo, anche lui gravemente malato. Tanto che il marito ha saputo della morte della moglie dalla Tv.

“Negli ultimi giorni di insopportabile dolore – scrive il settimanale “Oggi” – il suo pensiero è sempre stato per l’amato marito Carlo Ripa di Meana. Lui, molto malato da tempo, chiuso nel suo mondo che ha i confini di una comoda camera con bagno ricavata nel grande appartamento romano in zona Cola di Rienzo, non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”.

Come spiega dunque il settimanale “Marina è morta a pochi metri di distanza, in un’atmosfera ovattata costruita minuziosamente perché lui non si accorgesse di nulla e fosse poi informato col dovuto tatto e garbo. Invece Carlo ha acceso il televisore e un telegiornale gli ha sparato in faccia la notizia come un calcio di mulo”.