Marino, esplode palazzina in centro: 4 dispersi tra le macerie, anche una bambina (Immagine di repertorio Ansa)

ROMA – Un’esplosione si è verificata poco prima delle 20 in una palazzina nel centro storico di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani.

Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte quattro persone, tra le quali una bambina.

L’esplosione si è verificata poco prima delle 20 in una palazzina nel centro storico di Marino, in via Giangiacomo Carissimo, di due piani.

In totale sarebbero sei gli appartamenti coinvolti.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Marino e della Compagnia di Castel Gandolfo, polizia e 118.

Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di unità cinofile e il personale Usar, per la ricerca tra le macerie. (Fonte: Ansa)