Marino Guardano di Melito (Napoli), tredicenne accoltellato alla schiena mentre si trovava in aula a scuola

Un tredicenne è stato accoltellato alla schiena mentre si trovava in aula, a scuola. Il fatto è avvenuto a Marino Guardano di Melito, in provincia di Napoli. Per fortuna il ragazzo ha riportato solamente delle ferite lievi ed è stato dimesso dall’ospedale Santobono con tre punti di sutura. Chi lo ha accoltellato? Si pensa ad un compagno di classe ma le indagini sono ancora in corso. Le ragioni di questo gesto sono ancora ignote. Le indagini serviranno sia per individuare il colpevole che per fare chiarezza sull’accaduto.

