MARINO – Incidente frontale tra due auto all’alba del 21 gennaio su via Nettunense nel comune di Marino, vicino Roma. È accaduto intorno alle 6.30. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente di una delle macchine, un ragazzo italiano di 22 anni, che era rimasto incastrato tra le lamiere.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale dal 118. A quanto riferito dai pompieri, nell’altra vettura viaggiavano due suore, una delle quali è rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Aggiunge il Messaggero: