Mario Bressi e i messaggi WhatsApp alla moglie: “Hai rovinato la nostra famiglia”

Mario Bressi ha inviato alla moglie alcuni messaggi prima di uccidere i suoi figli gemelli. Messaggi in cui l’uomo accusa la moglie di aver rovinato la famiglia.

Tre messaggi WhatsApp che Mario Bressi, l’uomo che ha ucciso i suoi due figli gemelli di 12 anni, ha inviato tra le 2 e le 3 di ieri alla moglie. L’ultimo dei messaggi, da quanto emerge dalle indagini, sarebbe in realtà una lunga lettera.

Lettera in cui l’uomo lancia pesanti accuse alla moglie ritenendola colpevole di aver rovinato la loro famiglia. La coppia si stava separando ma lei, stando al suo legale, non voleva portare via i figli all’uomo.

Mario Bressi dopo aver ucciso i figli nella loro casa di villeggiatura in Valsassina poi si è tolto la vita. Sequestrato il suo computer nella sua abitazione di Gessate, nel milanese. L’analisi del pc è uno degli elementi fondamentali per consentire agli investigatori di accertare se il gesto del padre sia stato premeditato.

La donna ha anche ricevuto un sms dal marito Mario Bressi, poi è corsa per tentare di salvare i propri figli. Ma è arrivata quando lui aveva già ammazzato i due gemelli, un maschio e una femmina di 12 anni.

Ed è arrivata dopo che Mario, il marito da cui stava per separarsi, si era già ucciso.

La corsa folle, poi la disperazione quando ha capito che non era uno scherzo. E’ lei, questa donna, la vera vittima di tutta questa follia a Margno: in poche ore ha perso tutta la famiglia.

Mario Bressi e i due figli erano a Margno, in provincia di Lecco, nella casa di villeggiatura. La famiglia è originaria della provincia di Milano (dove si trovava la madre dei due 12enni).

La disperazione all’arrivo a Margno

Un vicino di Mario Bressi ha raccontato la disperazione della donna quando è arrivata a Margno: “Stanotte ho sentito dei rumori sordi, non capivo. Poi questa mattina presto ho sentito delle urla e sono uscito: ho fatto la rampa di scale e ho visto la madre dei ragazzini che si rotolava disperata. Urlava ‘non si svegliano, non si svegliano’. Anche gli uomini della Croce rossa piangevano”.

“Conosco bene la famiglia, sono villeggianti da tanto tempo qui a Margno, come noi – aggiunge sconvolto il vicino di casa – Conosco il nonno, insomma ci conosciamo tutti. I ragazzini ieri sera giocavano felici nel cortile. E’ tremendo, non posso crederci…”.

L’ultimo sms

Mario Bressi ga inviato un sms alla moglie, per informarla che non avrebbe rivisto i figli.

I post di Mario Bressi su Facebook

“Coi miei ragazzi sempre insieme”, è il testo a corredo delle ultime foto postate sui social da Mario Bressi.

L’uomo, che non postava nulla dal primo dell’anno, ha pubblicato le immagini intorno alle 3 di notte, foto sue e dei bambini sorridenti in montagna.

Lui con i bambini sorridenti a Venezia, all’air show di Linate, in montagna, sul lago d’Iseo, con tanti amici in campagna: sono i post su Facebook di Bressi.

Sotto le ultime immagini di una scampagnata il commento di alcuni amici “siete proprio dei bravi papà”. Ad altri post invece c’è chi ha iniziato a mettere insulti per quanto ha fatto. (Fonte Ansa).